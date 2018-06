VIDEO: Maxové zahrál na nervy syn, zklidnili ji Svěcený a Dvořák

S nimi i jejich synem Arturem se také potkala v pražském klubu La Fabrik na křtu desky Vivaldianno houslového virtuosa Jaroslava Svěceného a rockového klavíristy Michala Dvořáka. Společně s primátorem Prahy Pavlem Bémem se stala kmotrou nadčasového hudebního projektu obou slavných muzikantů a jejich kolegů. Večer plný moderně zpracovaného Vivaldiho byl pro ni oázou klidu. Chvíli předtím totiž v autě poslouchala téměř neposlouchatelnou hru na zobcovou flétnu svého syna Tobiáše.



Jaroslav Svěcený, Tereza Maxová, primátor Prahy Pavel Bém a Michal Dvořák

"Koupila jsem mu právě zobcovou flétnu a jak na ni pískal, říkala jsem si, že hudba opravdu neproudí krví v naší rodině. Mě také nepolíbila múza, nemáme to ani v rodině, i když táta s bráchou hráli na kytary, ale mě nechtěli k žádnému hudebnímu nástroji pustit. Tobiáš chtěl neustále do nějakého kroužku co se týče počítačů a věcí, které mi nepřišly moc inspirující, tak jsem si říkala, že začne dělat hudbu a bude takový průkopník. Hrál mi ale pěkně na nervy. To, co jsem slyšela tady, bylo potěšení. Je vidět, že i když Vivaldi dostal nový kabát, tak že mu sluší," říká Maxová.

Sousedka Machálkové a Šípka

Již ve středu odlétá pracovně do Portugalska. Soukromě navštívila v poslední době za účelem poznávací cesty Egypt a Izrael. "Pořád je můj život spojený s cestováním, nevydržím už sedět na zadku a asi už to jiné nebude," přiznává s úsměvem modelka. Je ráda, že s cestováním nemá problém její syn, a věří, že ocení poznávání nových zemí a že ho to obohatí.



Leona Machálková a Bořek Šípek se synem Arturem

V Praze prý teď tráví víc času, žije však pořád v Monaku. "Většinu času trávím v zahraničí. Ono se to nezdá, ale tím, že je člověk vidět, jenom když je na nějaké akci, může budit dojem, že tady pořád je. Ráda bych se už někde usadila, na Čechy nedám dopustit, vždycky jsem tu ráda a vždycky také ráda podpořím nějaký projekt, za kterým stojí Češi. A že tady máme už i zázemí? Nemohli jsme být pořád v hotelu, nebo obtěžovat babičku," říká Maxová, která si pořídila luxusní byt v sousedství partnerské dvojice Leona Machálková a Bořek Šípek.

Soukromý život česká kráska ovšem tají, a tak je otázkou, kdy a jestli vůbec do společnosti přivede svého vyvoleného. "Mám spokojený vztah už téměř druhým rokem. Je pravda, že člověk se o tom nezmiňuje, nevykřikuje to nikde, a tak neřeknu, kdo to je. Je to cizinec a jsem opravdu spokojená," prozrazuje na závěr Maxová.