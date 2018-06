VIDEO: Marta Jandová popsala rozchod se zpěvákem Sashou

Na dotaz iDNES.cz, proč na letní party pořádanou jejím otcem Petrem Jandou nedorazila v doprovodu přítele Sashy, odpověděla: "My jsme se rozešli. Už spolu nechodíme skoro půl roku." Důvodem rozchodu do té doby stabilního páru nebyl nikdo třetí. "Myslím, že oba nevíme, co se stalo. Nikdo novej v tom nebyl. Prostě najednou z ničeho nic to nebylo. Bohužel je to tak, ale i hezký věci někdy musí skončit," popsala Jandová důvody rozchodu.

Zpěvačka si velmi váží toho, že rozchod proběhl v naprostém klidu, bez hádek, nevěr, jiných partnerů. "Teď jsme oba bez dalších partnerů," přiznala.



Hudba zpěváka, který si říká Sasha, je známa i českému publiku.

Jandová se soustředí na svou skupinu Die Happy, které se začíná dařit i v Čechách. "Vždycky jsem měla strach, že mě budou srovnávat s tátou. Jsem ale ráda, že naši fanoušci v Čechách nejdříve objevili naši hudbu a ne mě."