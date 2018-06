VIDEO: Manželka Révaie šokovala změnou image. Nachytala se většina

Manželka herce Jana Révaie, který exceluje coby inženýr Krátký v seriálu Velmi křehké vztahy, všechny šokovala. Známá brunetka totiž na party dorazila v blonďatém mikádu. Herečka a novinářka ale nezatoužila po radikální změně image, chtěla jen vyzkoušet novou paruku. Mnozí se nechali nachytat a nepřesvědčila je ani možnost si za vlasy zatahat.

"Hraju v představení Když kočky nejsou doma milenku Lukáše Vaculíka a jsem v něm také blondýna," přiznala Révaiová. "Chtěl jsem vyzkoušet, jaký to ten Lukáš má, tak jsem Danču poprosil, jestli by to někdy nezkusila, a ujde to, no," prohlásil s cukajícími koutky Révai.

Daniela Révaiová také přiznala, že absolvovala casting Primy na nové obsazení moderátora soutěžního pořadu 5 proti 5, který doposud moderoval Petr Novotný. Výsledek se zřejmě dozvíme až na podzim. "Ani já nevím, jak to dopadlo," tvrdila herečka.

Se změnou image má zkušenosti i Dana Morávková. Kvůli roli nekompromisní Andrey Rubešové v seriálu Velmi křehké vztahy se vrátila ke své původní barvě vlasů. "Po tatínkovi jsem tmavá, ale od třinácti let mě odbarvovali kvůli rolím princezen," prozradila Morávková a dodala se smíchem: "Teď už jsem možná šedivá."