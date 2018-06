Kamery při večeři státníků v Dánsku zachytily trapný moment. Princezna Mary seděla během večeře vedle Penttiho Arajarviho, manžela finské prezidentky Tarji Halonenové.

Když se od něj princezna odvrátila, Arajarvi zabodl svůj pohled přímo do jejího výstřihu. Vtom se ale Mary otočila, a i když se Fin snažil zastřít trapný okamžik pohledem někam do stropu, dobře pochopila, o co šlo.

Celou situaci přešla mlčením, ale pro jistotu si výstřih upravila.