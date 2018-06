VIDEO: Manžel Verešové čekal od sexy fotek své ženy víc erotiky

"Řekl mi, že jsou málo odvážné," svěřila se iDNES.cz Verešová, kterou na křtu doprovázel kromě manžela i švagr s manželkou.

"Myslím si, že jsou odhalené až dost. Já bych to udělal trochu méně odhalené, ale Andrea byla odvážná," říká ke spolupráci s dvojnásobnou maminkou fotograf Jiří Hurt. "Fotka, na které je vidět všechno, může zajímat tak minutu, ale fotka, na které je něco zkryto, se může dívat hodinu. To je důvod, proč jsem chtěl, aby ty fotky byly víc rafinované," zdůvodňuje.

"Kdo čeká, že tam roztáhnu nohy, budu nahá v rouše Evině, tak toho trochu zklamu," uvádí věci na pravou míru Verešová, jež k focení přístupuje jako k zálibě a tudíž úplné odhalování za ohromné honoráře rozhodně neplánuje. "Dělám to pro radost, nejde vůbec o peníze. Musí to za to stát, být vkusné a luxusní," uzavírá modelka.