VIDEO: Malý pianista hraje jako Mozart, ale preferuje rock´n´roll

16:05 , aktualizováno 16:05

Ethan Bortnick je devítiletý pianista, skladatel a showman. Už v dětství zažil, jaké to je koncertovat se světovými hvězdami jako Elton John, Beyonce nebo Natalie Cole. Teď se stal nejmladším umělcem, který se účastní natáčení slavné skladby We Are The World na pomoc Haiti.