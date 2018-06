VIDEO: Leoš Mareš zazpíval. Notu neudrží, ale texty umí

"Leoš zabodoval improvizací, když se přihlásil, že zná text písně a že si ji musí zazpívat, ačkoli to stačilo odříkat. Ale on se vedral nahoru ke kapele a zazpíval poměrně těžkou písničku Severní vítr. To bylo příjemné zpestření, protože všichni čekali, že to jen odrecituje od stolečku," řekl kapitán týmu Lou Fanánek Hagen.

Mareš ale všechny překvapil i svými znalostmi. Snad kromě moderátora Libora Boučka, který s ním rád hraje vědomostní kvízy a dobře ví, jak široké znalosti Leoš Mareš má.

Na gymnáziu v Berouně zřejmě dostal dobrý základ, na ten ale moderátor nespoléhá. "Ve škole jsem miloval zeměpis, dějepis, ale to je dávno pryč. Česko znám, devatenáct let jezdím po republice. Akorát nevím, jestli se mě budou ptát na hotely, hospody, dálnice a diskotéky, ty bych zmáknuté měl. Takže jestli padne otázka, jak se jmenuje diskotéka v Novém Jičíně, budu určitě vědět," dělal si legraci Mareš.