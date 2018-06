VIDEO: Ledecký dostal Zlatou desku a představil rodinu

"Děti už jsou dostatečně obrněný a vyspělý, takže jsme si se ženou říkali, že je pustíme do toho bahna a neřesti mediálního kolotoče. Taky je mi líto, že všechny tyhle ceny přebírám a děti to nikdy neviděly. Tak jsem si říkal, přijďte se podívat, tatínek dostane Zlatou desku," řekl důvod, proč byla na akci celá rodina, Janek Ledecký.



Manželka Janka Ledeckého s Veronikou Freimanovou

Pravá předvánoční zabijačková hostina, kterou při té příležitosti uspořádal, přilákala i spoustu jeho přátel z muzikálu. Na akci dorazil Richard Tesařík, Pepa Vojtek či herečka Veronika Freimanová.



Na zabijačku přišel i Richard Tesařík

Přišel ale i jeden speciální host. "Ten důvod, proč tu dneska je, je to, že mi dělal kmotra tohletoho alba, za který jsem získal Zlatou desku," přiznal Ledecký a vysvětlil, proč na akci nechybí spisovatel Petr Šabach. "Já nevím, jestli za to můžu, nebo nemůžu, ale jsem strašně rád, že to takhle dopadlo," řekl Šabach.

Party byla i takovou malou přípravou na Vánoce, protože právě písničky Janka Ledeckého k těmto svátkům už neodmyslitelně patří. Stejně jako film Pelíšky, který byl natočen podle Šabachovy předlohy.