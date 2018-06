VIDEO: Laurinová brzy porodí, na pohlaví dítěte chce vyhlásit sázky

"Jestli to na mě přijde, tak nevím," smála se Laurinová, když o sobě ještě nenarozené dítě dávalo vědět divokým mletím v jejím břiše.

Ryze ženský dýchánek týkající se představení nových výrobků kosmetické firmy a křtu nového parfému si ale jako správná ženská nemohla nechat ujít. Tím spíš, že se Avon party konala u její kolegyně a kamarádky Mahuleny Bočanové, která je jednak tváří Avonu a jednak se tak trochu stala podnikatelkou. S manželem Viktorem Mrázem totiž na začátku léta otevřela ve vesnici, kde bydlí, penzion a restauraci V Polích.



Mahulena Bočanová s manželem Viktorem Mrázem a dcerou

Do Číčovic u Prahy s sebou Laurinová ale pro jistotu vzala i svého partnera Karla Kameníka. Co kdyby se termín porodu přece jen posunul a ona ho potřebovala mít po ruce. Kameník navíc bude asistovat přímo u porodu. "Jako lékař to bude určitě snášet líp než někdo, kdo s něčím podobným nikdy nepřišel do styku, netuší, co ho čeká a lékařské prostředí mu nedělá dobře," míní Laurinová.



Sabina Laurinová

Pohlaví miminka zná jen ona, její partner a blízcí rodinní příslušníci včetně dcery Valentýnky, která má prý co dělat, aby tajemství náhodou nevypustila z pusy. Její máma ale zatím naštěstí vždy stihla zastavit tok jejích myšlenek. Víc se baví tím, jak okolí tipuje, jestli to bude holka, nebo kluk.

"Líbí se mi ta zaručená znamení a pověry o tom, co to bude, když je břicho do špičky, dokulata, když dítě nebere mamince krásu, když se prstýnek na niti točí nebo kývá ze strany na stranu a podobně. Mohla jsem vyhlásit sázky na to, co se mi narodí, přišla bych si možná k pěkným penězům," uzavírá se smíchem herečka.

