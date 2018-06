VIDEO: Laffita potrápil sexy modelky, vyhnal je na trávu i s parohy

"Miluju přírodu a ta mi tu trochu chybí. Například moře. V této oblasti žiju, odpočívám a chovám exotická zvířata. Připadám si jako v jungli," říká.

Netradiční travnaté přehlídkové molo a exotické rostliny jako dekorace se líbily. "Je to bezvadné, když je v tom invence toho, že je to originální. Je skvělé, když ten člověk překvapí," hodnotí Laffitův nápad Josefína Nesvadbová, dcera Světlany Nálepkové a Michala Nesvadby, která si novou módu s chutí prohlédla.



Josefína Nesvadbová

Menší důvod k radosti však měly samotné modelky, které se na nerovném povrchu pořádně potrápily. Nejvíce to odnesla poslední kráska, jejíž model ozdobily mohutné parohy. "Molo už bylo hodně zvalhované. Ta tráva trávou nezůstane, když se po ní projde padesát holek, takže mi to trochu klouzalo. A parohy mi moc nedržely, tak to se mnou cloumalo," řekla iDNES.cz finalistka České Miss 2008 Aneta Faitová.

"To je holt úděl modelek a musejí se podřídit. Já bych ty boty odhodila.," dodala se smíchem Nesvadbová.

Netradiční Laffitovu přehlídku si přišly prohlédnout i další známé osobnosti jako exministr Pavel Němec a expremiér Stanislav Gross s manželkami či Štěpánka Duchková a Eva Pilarová s partnery.