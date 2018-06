VIDEO: Lady GaGa upadla během vystoupení

Lady GaGa zahájila své turné Monster Ball v kanadském Montrealu a hned s takovým faux pas. Během písně Teeth se zakymácela a upadla. Jeden z tanečníků si toho všiml a vrhl se k ní, aby ji zvedl. Pohotová zpěvačka však rychle tančila dál a doufala, že nikdo nic neviděl. Bohužel její pád, zdůrazněný reakcí tanečníka přehlédnout nešlo a těžko se bude Lady GaGa vymlouvat, že bylo ono "sednutí" součástí choreografie.

Tím se obhajuje Jennifer Lopezová, která podle některých novinářů upadla během písně Louboutins při předávání American Music Awards. "Že jsem trochu zakopla? To si ani nepamatuju," smála se Lopezová v rádiové show Ryana Seacresta po udílení cen. "Ano, Myslela jsem to tak. Bylo to tak nacvičené," dodala potom vážně Lopezová, o jejímž pádu se diskutovalo víc než o oceněných zpěvácích.

Lady GaGa svůj pád nijak nezapírala. "Jsem jako opilá supermodelka. To se mi líbí," volala zpěvačka do publika.



Show, kterou GaGa předvedla v Montrealu byla součástí jejího turné, na kterém propaguje album The Fame Monster. Při autogramiádě v této desce opět předvedla svou výstřednost. čtěte také Lady GaGa dělala na fanoušky velká ramena. Doslova