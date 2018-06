VIDEO: Kristelová vyhrála soutěž o nejkrásnější nohy, Faltýnová výsledky zpochybnila

"Je to úžasný pocit, protože já soutěžila s dvěma miss a královnou krásy jsem nikdy nebyla, tak poprvé jsem zažila, co to je, když někdo předává cenu a šerpu, splnil se mi takový holčičí sen," svěřila se iDNES.cz moderátorka a dodala: "Soutěžila jsem s holkama, které mají přepychový a překrásný nohy. Já bych řekla, že hezčí než já, ale tahle soutěž byla spíš o sympatiích," vysvětlila možné důvody svého vítězství. - Jak se vybíraly finalistky čtěte zde



Lucie Váchová, Petra Faltýnová a Kateřina Kristelová

Modelka Petra Faltýnová, která nepřímo zpochybnila výsledky hlasování, vidí celou věc jinak. "O sympatiích to vůbec není, je to přece soutěž o nejkrásnější nohy. To je můj názor. Původně se mělo fotit s větrníkem před obličejem, pak se nejednou vyskytla fotka, která nám s Luckou moc nepomohla. Nechci vůbec říkat, že by soutěž nebyla objektivní, ale pak bylo všechno jinak a začaly se vynořovat zprávy, že vítězka je jasná a ono to tak nějak dopadlo," uvedla pro iDNES.cz modelka.



Maroš Kramár kontroluje vítězčiny nohy

Vyhlášení výsledků soutěže o nejkrásnější nohy letošního roku si nenechal ujít ani herec Maroš Kramár, který Kristelovou také ošerpoval. Ani po skončení show však nechtěl prozradit, koho tipoval na vítězku. "Vy mě nutíte říct něhoho a ty ostatní urazit, ale já mám ženský rád, nohy taky a tak vám na to neodpovím," uzavírá se smíchem slovenský herec.

Která modelka má nejkrásnější nohy? celkem hlasů: 1566