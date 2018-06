VIDEO: Kristelová v doprovodu Issy: Hanychová je mi ukradená!

10:20 , aktualizováno 10:20

Sámer Issa a Kateřina Kristelová se od sebe nehnou ani na krok, ale popírají, že by byli milenci. "My se bavíme, protože jsme mladí, nezadaní a to myslím stačí," komentuje náklonnost k finalistovi SuperStar moderátorka.