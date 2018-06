VIDEO: Kristelová čekala vibrátor, dostala zajíčka

Bílé šaty hlavní aktérky, černá limuzína, ve které na místo dorazila, šampaňské a Solidní nejistota naplněná k prasknutí, to byla další z pravidelných a čím dál víc oblíbených Playboy party. Na křehkou moderátorku s nejhezčíma nohama se přišla podívat řada hostů, které uvítal a celým večerem provázel moderátor Libor Bouček.

Kmotrů měla Kristelová hned několik: Sámera Issu, jenž se už vylízal z ran, které schytal od bandy násilníků, když se zastal dívky, kterou obtěžovali, Josef Vojtek, který se svou milenkou Jovankou Skrčeskou po křtu okamžitě zmizel, Romana Antona, který Kristelovou využil i pro svoji televizi, samozřejmě autora fotek Vladimíra Štrosse a slovenskou skupinu Kontrafakt, kterou moderátorka miluje.



"Vážili kvůli mně dlouhou cestu ze Slovenska, to byl od nich největší dárek. Strašně moc jsem je tady chtěla, je to naprostý slovenský fenomén, hiphopeři, kteří to dovedou rozjet," nechala se slyšet. Hmatatelný dárek pak dostala od Sámera Issy.



Sámer Issa s dárky pro Kateřinu Kristelovou



"Čekala jsem, kdo mi dá vibrátor, vzhledem k tomu, že jsem teď sama. Sámer vyhrožoval, že možná bude,

ale nic takovýho, nakonec jsem od něj dostala všechno s playboyem: ponožky, hodinky a tanga," směje se Kristelová. Z výsledku focení, které proběhlo ve Venezuele, má dobrý pocit. "Je to vkusný," míní. - erotické fotografie Kateřiny Kristelové si prohlédněte zde



Robert Rosenberg



Posoudit její akty přišli například Andrea Kloboučková s manželem, Hana Mašlíková s odvážným modelem od Petra Lakrona, Renata Langmannová, ale i Sagvan Tofi nebo Robert Rosenberg. Ten se objevil v červeném obleku, prý svatebním, a celý večer poslouchal srdeční výlevy neznámé dívky, která se mu svěřovala se svou láskou k Sámeru Issovi. Výlet do společnosti ho tentokrát stál ještě víc - na svém autě totiž našel botičku.