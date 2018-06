VIDEO: Křest Kuchařové odnesli novináři, kmotr Menzel je zalil sektem

"Když jsem viděla, jak Jiří poléval novináře, jak se tvářili, tak mi úplně zatrnulo, protože úplně šťastní nebyli, obzvlášť objektivy kamer a fotoaparátů. Úplně dobré to nebylo. Já osobně se zdržuji polévání novinářů," řekla iDNES.cz Olga Menzelová, která na kameru nepřímo omluvila chování svého muže.

Proč se hvězdný režisér k podobnému kroku odhodlal, není jasné. Nabízí se pouze vysvětlení v podobě jakési pomsty za smršť některých článků a reportáží, které se v souvislosti s Menzelovými a jejich komplikovanými rodinnými záležitostmi objevily.

Taťána Kuchařová a její nový kalendář

Nepříjemné chvilky využil i moderátor slavnostního večera Marek Vašut, věhlasný odpůrce všech, kteří se společenskými periodiky mají něco společného. "Správně, tak to má být," utrousil do mikrofonu ve chvíli, kdy nešťastní novináři byli vystaveni nepřiměřené potupě.

Sám Vašut se přitom dopustil nemalého faux pas, když slavný pár na pódium přicházel. "Vítám zde pana Jiřího Menzela a jeho bývalou manželku Olgu Menzelovou," prohlásil, čímž režiséra okamžitě namíchl. "Ty tupče, pořád je to moje manželka," odvětil mu Menzel, který tak byl zavalen smíšenými pocity hned na začátku slavnostní chvíle. Jeho žena později iDNES.cz objasnila, že šlo o poněkud nešťastný a Vašutem nepochopený vtip, který měl zůstat mezi čtyřma očima.

Křest kalendáře Taťány Kuchařové proběhl v pražském Buddha Bar hotelu, kam se odhadem vměstnalo na šest stovek lidí. Miss World a hlavní hvězdě večera to ale na radosti neubralo. "Je to takové dítě, které si pipláš a dneska je to venku, jsem na to hodně pyšná," přiznala Kuchařová, jejíž snímky pořídili hned dva fotografové najednou, sourozenci k nerozeznání Derek a Drew Reikersovi.

"Byly i momenty, kdy jsem nevěděla, kam se koukat. Jeden byl z jedné strany, druhý z druhé, ale bylo to fajn, moc příjemná spolupráce. Fotilo se na plážích v Santa Monice, kde se fotila i Marilyn Monroe, kterou já osobně miluju," dodala Taťána Kuchařová.

Manželé Jiří a Olga Menzelovi a Taťána Kuchařová

Výtěžek spojený s prodejem kalendáře poputuje na aktivity modelčiny Nadace Krása pomoci, která dlouhodobě pomáhá seniorům.