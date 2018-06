VIDEO: Kraus přiznal nechráněný sex, Balzerová skryté testy na HIV

"Hazard je, když to děláte bez gumy s hodně holkama. Měl jsem období, kdy jsem tak trochu hazardoval a pak šel na ty testy a byl nervózní, jak dopadnou. Člověku se samozřejmě vybaví všechny holky, který měl, a hlavou se mu honí různé myšlenky," řekl iDNES.cz David Kraus, který na fotografii pózuje jako Joker, jemuž je hazard jaksi vlastní.

"Je to o tom, že když si dává člověk bacha, může být klidný. Říkat si, že se mi to nemůže stát, je blbost," doplňuje muzikant a syn Jana Krause.

Herečka Eliška Balzerová naopak patří do generace, která se o problematice HIV a AIDS dozvídala až po revoluci.

David Kraus

"My jsme nemohli ven, nemoc nemohla k nám, ale po revoluci se samozřejmě všechno změnilo, to je také důvod, proč jsem vstoupila do této kampaně. Lidé musí něco vědět o prevenci," zdůrazňuje legendární herečka, která se dokáže otevřít i u rodinného stolu. "Vždycky jsem mluvila otevřeně, ale v případě dětí platí, že si tyto věci zahalené tajemstvím řeknou samy," dodává.

Bára Basiková a její fotografie zachycující vášeň pro boty Eliška Balzerová u své fotografie, na níž zachycuje vášeň pro Královnu Alžbětu a divadlo Klára Vytisková a Tonya Graves

Sama prý účelově na testy nikdy nešla, avšak v rámci různých předoperačních vyšetření ji údajně testovali i na HIV. "Před každou operací či zákrokem se provádí různá vyšetření krve, z nichž prý dělají i testy na HIV. Takhle mi to bylo řečeno. Takže věřím, že je vše v pořádku a že jsem zdravá," shrnula Eliška Balzerová.

Charitativnímu kalendáři propůjčily tvář i další známé osobnosti. Zpěvačka Bára Basiková například představuje svou vášeň pro boty, herečka Anna Polívková vášeň pro létání, herec Ivan Trojan vášeň pro odpočinek a Bára Nesvadbová vášeň pro muže.

KDO DĚLÁ ART FOR LIFE. Zleva Josef Čechota, Martin Kámen, Jan Valder, Lukáš Sapík a Barbora Trojanová

Výtěžek z dražby snímků, který poputuje na prevenci a osvětu, se v průběhu slavnostního zahájení Art for Life vyšplhal na rekordních 115 tisíc korun. Nejvýš se dostala fotografie krasobruslaře Tomáše Vernera, kterého zcela nahého v bruslích zachytila fotografka MF DNES Nguyen Phuong Thao. Snímek dosáhl částky 18 tisíc korun.

Tomáš Verner v kalendáři na podporu boje proti AIDS znázornil vášeň pro bruslení.

Projekt bude nyní pokračovat výstavami, koncerty, literárním čtením i divadelními představeními.