VIDEO: Krampol mládne, jeho žena přestala brát antidepresiva

7:47 , aktualizováno 7:47

Jiří Krampol jde do sebe. Na "stará kolena" se rozhodl chodit na kosmetiku a vyhladit tak svůj sedmdesátiletý obličej. Jeho o třiadvacet let mladší manželka Hana to kvituje s nadšením.