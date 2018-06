VIDEO: Krainová se rozplakala, dojalo ji usmíření s Darou Rolins

Projev Dary Rolins, která se jako kmotra charitativního kalendáře ujala úvodního slova, byl velmi emotivní. "Všichni zřejmě čekáte, jak to s námi bylo a proč jsme se vlastně hádaly. O tom ale nechci mluvit. Jsem ráda, že se Simona ozvala potom, co se mi narodilo to malé stvoření. Už nejsme holky, už jsme ženy, a Simoně přeju, aby se brzy stala taky maminkou," prohlásila zpěvačka. Reakce Krainové nenechala na sebe dlouho čekat - dojetím se na místě rozplakala.

Kalendář Simply Simona 2009, který vznikal letos v Krkonoších pod taktovkou fotografa Lukáše Dvořáka, je pro Krainovou revoluční. Konečně se podle svých slov vymanila z role Barbie a světu se představila v dokonalé a hlavně přirozené kráse. "Chtěla jsem kalendář, kde bude minimum líčidel a stylingu a aby byl o mně a měl duši a nebyl takový načančaný," uvedla už dříve. - čtěte Obyčejně krásná: Krainová se odhalila v revolučním kalendáři

Simona nezapomněla ani tentokrát spojit příjemné s užitečným a jednu z fotografií s vlastním věnováním poslala do dražby. Jeden z přítomných hostů nabídl 38 tisíc a touto částkou tak navýšil konto nadace Kapka naděje, jejíž prezidentkou je Vendula Svobodová, která však na křtu chyběla.



Těhulky Bára Basiková a Magdalena Korcová ve společnosti Vlasty Korce

Simonu Krainovou přišli podpořit přátelé i kolegové, jako například ředitelka Czechoslovak Models Milada Karasová, těhotná Bára Basiková či Vlasta Korec s manželkou Magdalenou, která se pochlubila, že má rodit každým dnem.