VIDEO: Krainová nevěřila, že se prodá za takovou cenu

Výtěžek z aukce poputuje do speciální mateřské a základní školy pro handicapované děti Korálek v Kladně. "Já jsem ani takovou částku nečekala, abych se přiznala, protože dražby jsou vždycky takové trošku klišé. Většina lidí přijde se jen pobavit, dobře najíst, napít, ale těžko, horko těžko se někomu vytahují peníze, já to znám," prohlásila lehce skeptická Krainová.

VIDEO: Venisáž fotografií Krainové Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Originální fotografie Tomáše Ďurňáka vytvořené náročnou a nákladnou technikou stříbrné želatiny na akvarelovém papíře budou nyní načas k vidění na zdech kavárny Café - Café. "Jsem ráda, že mám touto technikou zvěčněnou svou tvář, že si to někdo koupil a že ty peníze půjdou na dobrou věc," prozradila Simona.



Robert Vano

Kmotrem výstavy je světoznámý fotograf Robert Vano. "Já moc mladých neznám, který se tomu věnují, myslím, že je to jenom tenhle Tomáš, jeho fotky se mi hodně líbí," přiznal se Vano. "Když to bylo na charitu, tak to bylo suprový, že se pomůže dětem, ale nevím, jestli to je dobrý. Je to dobrý pro jméno fotografa, ale myslím, že právě tenhle fotograf by potřeboval sám charitu, protože nemá ani na limonádu," dodal ještě s humorem sobě vlastním.