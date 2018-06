VIDEO: Krainová má fobii z létání, léčila si ji na simulátoru Airbusu

9:36 , aktualizováno 9:36

Pro topmodelku, jako je Simona Krainová, by mělo být létání přirozená věc. V podstatě tak dojíždí do práce. Simona Krainová se ale přiznala, že má z létání strach. Přijala proto nabídku vyzkoušet si přistání "nanečisto" v simulátoru pilotní kabiny dopravního letadla Airbus A320, který je v Praze. A pomohlo to.