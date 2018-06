VIDEO: Kocour ušel tisíce kilometrů, vrátil se po třech letech

Dlouhostrstý himalájský kocour Clyde se svým majitelům z Tasmánie ztratil už před třemi lety. Majitelé se s jeho ztrátou již dávno smířili a ani nedoufali, že by ho ještě někdy viděli. Jejich překvapení, když se dozvěděli, že Clyde žije v australském státě Queensland, bylo proto nefalšované.

Jak kocour zvládl téměř čtyři tisíce kilometrů, aby se dostal do australského vnitrozemí, není zatím nikomu známo. Místní média spekulují, že Clyde zřejmě naskočil na nějaký automobil a nechal se dovézt až do svého nového bydliště. Ujít trasu pěšky a přežít v divočině údajně neměl šanci. Jeho současná majitelka se však musela odstěhovat, a tak Clyde zamíří letadlem za svými původními majiteli do Tasmánie.

Podobný odvážný kocour se podle agentury Famous objevil i v Anglii. Samson ze skotského Penicuiku urazil 770 kilometrů, aby se dostal do Plymouthu na jihozápadním cípu Anglie. Samsona nalezli v Anglii po roce od oznámení jeho ztráty a identifikován byl jen díky čipu ukrytému pod kůží. "Můj kocour skutečně dokázal ujít téměř 500 mil. Nemám vůbec představu, jak se tak daleko dostal. Možná se snažil dostat domů, ale šel špatným směrem," věří majitelka Linda Jansenová ze skotského Penicuiku.

Před časem už kocoura rodina oplakala a nechala ho dokonce vyškrtnout z registru u veterináře. Jenže pak zavolali z útulku v Plymouthu, že nalezli kocoura s čipem uvádějícím, že se jedná o jistého Sampsona ze skotského Penicuiku. "Nemohla jsem po tom telefonátu usnout. Už jsem úplně vzdala představu, že bych ho znova viděla. Nejdivnější na tom je, že nesnáší cestování autem, vždycky mu bylo hrozně zle, takže si nedokážu představit, že by jel autem," dodala Jansenová pro BBC.