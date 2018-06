VIDEO: Kobzanová: rok bez chlapa, ale s novým tetováním

Římská podoba pro mnohé smolného čísla má pro modelku a moderátorku skrytý význam. Tetovací salon navštívila po události, o které však zarytě mlčí. Je to prý velmi osobní. "Netýká se vzpomínky na noc, kdy ´to´proběhlo třináckrát, kéž by, jsem ale rok bez chlapa," smála se Kobzanová.

"Třináctka mi takových osm let výrazně zasahuje do života, je to prostě moje šťastné číslo. Třeba když jsem si koupila byt, dům, ve kterém byl, dostal číslo 103. Když mi přidělili bezpečnostní čip k domu, mělo číslo 13. A tak podobně," vysvětluje Kobzanová.



Diana Kobzanová ukázala nové tetování

Možná by potřebovala, aby rok měl také třináct měsíců, nestačí totiž přijímat všechny pracovní nabídky. Teď před koncem roku se s nimi zvlášť roztrhl pytel. Víc jsou o moderování než o předvádění nových kousků oblečení.



Diskotéku rozproudila Míša Salačová

Stejně tomu bylo i v Hotelu U zlatého stromu, který se představil v novém hávu a láká návštěvníky například do zrekonstruovaných prostor music clubu či restaurace. Kobzanová tu nebyla v roli modelky, ale v roli moderátorky a průvodkyně večerem.



Ladislav Štaidl dostal za svůj dort cenu

Na programu byla kromě dvou módních přehlídek a hudebních vložek v podání Kateřiny Mátlové, dua Nikol Štíbrové a Markéty Pokorné či diskotéky pod taktovkou DJ Míši Salačové také soutěž ve zdobení dortů. Soutěžící z řad celebrit na nich měli vyobrazit strom.



Míša Ochotská se Sámerem Issou oslavovali, že jeho dort získal cenu

V prvním kole vyhrál Ladislav Štaidl, ve druhém Sámer Issa. Oba si odnesli poukázky na pět tisíc korun, které mohou projíst v luxusní restauraci.



Eva Aichmajerová se bavila s Markem Vašutem

Issa se mimochodem objevil v novém účesu, který si nechal udělat na krátké dovolené v Řecku a pořád se motal kolem herečky Michaely Ochotské. Na akci se dobře bavil i Marek Vašut, Kateřina Kristelová nebo Jiří Krampol.