VIDEO: Kloubková se změnila v robota, může za to návrhář Klír

Sice se může zdát, že půjde o netradiční šokující show, ale opak je pravdou. Jde spíše o netradiční projekt organizace, která se stará o recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů.

A ty se staly hlavním "stavebním" materiálem pro výrobu netradičních modelů. "Když se nejdřív řeklo kovošrot, tak jsem si říkal, co to bude. Prvotně mi řekli klávesnice, počítače, což je pro mě vzdálená sféra, protože nejsem s počítačema kamarád, ale když jsme přijeli na skladiště a viděl jsem jednotlivé součástky, tak jsem říkal super," řekl iDNES.cz návrhář Josef Klír, který se pustil do výroby atypických šatů.

V podobných případech je velmi důležité, aby návrhář měl jasnou představu, jak s jednotlivými součástkami naložit. Klírovi to nedělalo problém. "Základ tvoří větrák, který jsme použili jako klobouk. Z něj pak pokračují drátky," vysvětlil svůj postup. "Kolegyně poctivě odstříhala i ty drátky, které nám barevně k tomuto modelu neladily," dodal.



Šaty jdou vyrobit z čehokoliv, i ze zbytků počítačových dílků.

Modelkou netradičních šatů se stala tanečnice a moderátorka Kristina Bastien Kloubková, která s konečným výsledkem byla spokojená. "Chvílemi jsem si připadala jako robot, pak jsem si říkala, že vypadám jako ve středověku, ale mám dobrý pocit," uvedla.

Klír nakonec vyrobil celkem sedm netradičních "elektromodelů", které se veřejnosti představí začátkem září na pražském Andělu.