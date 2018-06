VIDEO: Kalhotky se za jedno století zkrátily o 75 centimetrů

V teplickém muzeu vystavují obří kalhotky, které byly typickým spodním prádlem na počátku minulého století. Dámy nosily nohavičky dlouhé 75 centimetrů, které zakryly nohy až pod kolena.

Postupem času se prádlo zmenšovalo, až do dnešních kalhotek typu tanga, které už k zahalení intimních partií příliš neslouží.

Podle mnohých je ale i toto miniaturní prádlo přežitek. Herečka Kim Cattralová doporučuje chodit bez kalhotek. "Moje rada, co se týče módy, je nenosit kalhotky. Je prokázáno, že to umožňuje lepší ventilaci, a já jsem přesvědčená, že je to zdravější," řekla Cattrallová v rozhovoru pro magazín Look.

Zajímavostí je, že spodní prádlo pro muže vzniklo dřív, a to již ve 13. století. "Pánové ho nosili kvůli bezpečnosti," poznamenala s úsměvem pracovnice teplického muzea Kateřina Suchá.

Anketa iDNES.cz pořízená v ulicích ukázala, že se obří kalhoty líbí i dnes, a to především starším ročníkům.