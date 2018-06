VIDEO: Justina Biebera v Austrálii zasypali vajíčky, fanoušci zuří

V Austrálii vzduchem létala vajíčka a dokonce Biebera i zasáhla. Zpěvák pak pouze ustoupil dále od publika a nechal se očistit asistenty. Přestože chtěl koncert v Sydney ukončit, nakonec se zachoval jako profesionál a odzpíval vše, co měl v plánu.

Útočník asi nebyl sám, protože vajíčka letěla z různých směrů. Fanoušci zpěváka po incidentu neskrývali zlost.

Zpěvák Justin Bieber

"Když jsem to viděla, hrozně mě to naštvalo," napsala Taylor na Thejustinbiebershrine.com. "Nenávidím toho, kdo to udělal. Proč?"

Na Twitteru útočníkům dokonce vyhrožují. "Milá osobo, která jsi hodila vejce na Justina Biebera v Sydney, máš teď proti sobě přes 9 milionů bieberofilů, měla by ses bát! Budeme tvrdší než tvrdí!"

Jako by toho nebylo dost, Bieber při odletu dostal v letadle vynadáno. Když si povídal s členy doprovodu v ekonomické třídě, letadlo už rolovalo k odletové dráze a zpěvák nebyl připoutaný. Jeden z členů palubního personálu ho napomenul s tím, že představuje bezpečnostní riziko. Podle Sky News navíc dodal, že když se někdo chová jako dítě, mělo by se s ním tak i jednat. Bieber se omluvil a šel si sednout na své místo.