VIDEO: Justin Timberlake se předváděl v dámském trikotu na jehlách

Zpěvák se totiž oblékl do obepnutého dámského trikotu a na jeho útlých nožkách vynikly jehlové podpatky. V pořadu se objevil společně s kolegy Paulem Ruddem a Andym Sambergem jako doprovodné "tanečnice" pro nový videoklip Beyoncé Knowlesové.

Beyoncé Knowlesová ve staronovém videoklipu

Zpěvačka byla trochu šokovaná vystoupením svých mužských kolegů, nicméně černobílé video vzniklo a záznam z jeho natáčení již koluje na internetu.



Justin Timberlake měl s kolegy nacvičenou dokonalou choreografii

Knowlesová nakonec souhlasila a začala do rytmu své písně Single Ladies tančit. O to větší překvapení jí připravila její nová taneční trojka, která se začala stejně jako ona vlnit do rytmu v perfektní choreografii.

Takto probíhalo natáčení nového pojetí Single Ladies

Beyoncé a Justin spolu loni nazpívali remix hitu Until the End of Time.