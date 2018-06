VIDEO: Čvančarová ukázala dcerku Elenu Emilii, jméno má po babičce

"Jsme pořád dojatí, pořád pláčeme jak želvy. Jak se říká, že to je zázrak, tak ono to opravdu jinak popsat nejde. Je to prostě zázrak," pospala Jitka Čvančarová své pocity.

"První okamžik byl nepopsatelný, nejkrásnější zážitek v životě," dodal dojatý otec.

Manželé prozradili, že jméno pro dceru vybrali v Římě a hned se na něm shodli. "Elena je takové ženské," vysvětlil Petr Čadek. "A jméno Emilie má po babičce," dodala Čvančarová.

Přesně za měsíc má premiéru muzikál Bídníci, kde má Jitka Čvančarová hrát jednu z hlavních rolí. Na práci ale zatím myslet nechce. "Já jsem nikomu neslíbila žádný konkrétní termín. Jako prvorodička nemohu vědět, jak to bude. Domluvila jsem se se všemi, že se vrátím k práci, jakmile na to budu připravená," dodala Čvančarová.

Dceru Elenu Emilii porodila v sobotu 28. ledna. Holčička měřila po porodu 51 centimetrů a vážila 3,30 kila a je prvním dítětem Jitky Čvančarové a Petra Čadka, kteří se vzali loni v září v kostele Sv. Petra a Pavla v Mělníku.