VIDEO: Jitka Čvančarová poprvé ukázala partnera

Hereckou dvojici, kterou můžeme znát z nováckých seriálů Ordinace v růžové zahradě a Ulice, bylo možné vidět na pražské premiéře hry Mínus 2, jejímž autorem je současný francouzský dramatik Samuel Benchetrit. "Martin je vynikající herec, takže já mám vedle sebe především vynikajícího kolegu," řekla iDNES.cz herečka.

Osobní život odděluje od toho profesního už delší dobu a nic se nemění ani v divadle, kde se budou oba potkávat. "My ten soukromý život skutečně necháváme za dveřmi divadla," dodala Čvančarová, která se s Hofmannem potkává celkem ve dvou představeních, což je prý pro oba naprosto snesitelné. "Není to ponorka, je to v pohodě," uvedl hereččin partner.

Na premiéře hry Mínus 2 v pražském Divadle Kalich nechyběli ani hlavní hrdinové - Milan Lasica a Bolek Polívka, kteří jsou proslulí svou nekonečnou improvizací. "Sedmdesát procent textu je jejich, hodně si to osvojili, hodně improvizují a já to miluju, moc se bavím," uzavírá Jitka Čvančarová.