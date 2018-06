VIDEO: Jeníčková málem přišla nahá na premiéru, cestou z L. A. se jí ztratil kufr

Bez kufru byla padesát hodin, než se našel a přicestoval za ní do Prahy. Bylo to ale doslova za pět minut dvanáct.

"Přiletěla jsem o víkendu a v pondělí večer jsme měli první večírek v rámci filmu. Oblečení se ke mně dostalo hodinu a půl před ním, to byly pořádné nervy. Nehledě na to, že jsem přemýšlela, co si vezmu na středeční premiéru, neměla jsem tady nic jiného. Pomalu už to vypadalo na džíny," líčí Jeníčková.



Jan Antonín Duchoslav se svou manželkou Klárou Stibůrkovou

Na premiéře ve Slovanském domě se nakonec přece jen předvedla v sexy šatech z butiku v L. A. Úsměvy rozdávala na všechny strany i přesto, že byla nachlazená a nebylo jí nejlépe.

"V L. A. bylo třicet stupňů, když jsem odlétala, a tady mě přivítaly teploty kolem nuly. To by mi ani tak nevadilo, ale někdo na mě asi něco prsknul a já měla ještě včera horečku. Nasadila jsem čínské bylinky a půlku paralenu a je to o něco lepší."



Michal Suchánek a Veronika Freimanová

Vánoce stráví herečka v Praze se svým přítelem Viktorem Taušem, mimochodem režisérem nového snímku, v němž hraje také Michal Suchánek, Antonín Duchoslav, Radoslav Brzobohatý nebo Veronika Freimanová.



Eva Jeníčková diskutovala s režisérem Karlem Smyczkem

Jeden dárek přivezený z Ameriky mu dala už teď - nové sako, které bylo určeno právě pro slavnostní premiéru. "I tohle sako bylo v tom ztraceném kufru, takže jsem si oddychla dvakrát, když se našel. Kromě toho tam bylo také pár vánočních dárků," uzavírá Jeníčková.