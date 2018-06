VIDEO: Jdi se léčit, odejdi ze showbyznysu, vzkazují Bartošové kolegové

Petr Janda, zpěvák

Iveta potřebuje vyléčit. Potřebuje lékaře, který ji dá dohromady. Milenecké lásky, které se tam opakují donekonečna, jí už nepomůžou. Je mi jí opravdu líto. Mám ji v podstatě rád. To, co se v poslední době kolem ní děje, mě utvrdilo v tom, že je nemocná.

Josef Vojtek, zpěvák

Přemýšlel jsem, co bych dělal já, kdybych se do podobné situace dostal. Ivetka by se měla zbavit všech těch divných přisluhovačů a cizopasníků, očistit si své tělo, mysl i duši a třeba na rok ze showbyznysu úplně zmizet, protože bulvár čeká na každou její chybu.

Dalibor Janda, zpěvák

Znal jsem ji od prvopočátku, vždycky to byla taková romantická duše. Dělali jsme spolu v 83. roce v Lucerna baru, kde jsem ji seznámil s Láďou Štaidlem. Tehdy začal její vzestup. Myslím, že kdyby zůstala s jinými partnery, tak to nemuselo takhle skončit. Ale to je můj názor. Člověk do toho nevidí.

Jiří Pomeje, bývalý manžel

Může mi to být tak akorát líto, ale když to řeknu upřímně, je mi to úplně jedno. Iveta je svýho štěstí strůjcem. Pomoct si může jenom ona sama, až si to uvědomí, tak zase začne zpívat.