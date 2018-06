VIDEO: Jaro dělá divy, chci napsat erotickou knížku, říká Šinkorová

"Výborně kopu zahrádku. Jak se udělalo teplo, tak posledních deset dní nedělám nic jiného. Myslím, že mi rýč hodně sluší. Z uměleckých směrů pak mám velkou touhu napsat knížku nebo aspoň delší povídku. Zkoušela jsem už psát texty, takže vím, že by mě to bavilo. A co bych napsala? Teď mě třeba napadá lehce erotická knížka pro ženy," řekla na kameru iDNES.cz Daniela Šinkorová. Na otázku, jestli za to může jaro, které probouzí všechny smysly, odpověděla se smíchem: "Určitě."

Na hvězdné hodině výtvarné výchovy se malovalo podle pokynů odborné lektorky, která Šinkorové i jejím kolegům objasnila základy malování. Předlohou byly hercům nejrůznější pomůcky a předměty, od vycpaných ptáků přes hudební nástroje.

Karikatura herečky Daniely Šinkorové

"Já jsem ke kreslení přišla jako slepý k houslím, a to doslova, protože jsem se pak ty housle pokusila namalovat. Hodně mi pomohla paní lektorka. Moc to neumím. Ne že by mě to nebavilo, ale nějak nebyl nikdo, kdo by mi to vysvětlil a s láskou předal. Ale jinak mě to baví," doplnila Šinkorová.

Největší radost ovšem měla z přítomného karikaturisty, který ji zvěčnil tak skvěle, že ho nakonec odměnila děkovným polibkem. "Kdybych se měla sama přikrášlit, určitě bych si namalovala dlouhé husté vlasy bez ofiny. Takhle totiž nemůžu chodit učesaná. Pak bych si asi ubrala dvacet let," uzavřela se smíchem herečka.