VIDEO: Jan Révai má novou image, může za to Ivánek

Na divadelních prknech se Révai dobře zabydlel, ale pro děti hrál poprvé.

"Je to velká škola, protože děti nic neodpustí a vidí všechno, co je špatně, a to, co je dobře, hezky odmění," přiznal herec po skončení představení v pražském Divadle Palace.



Jan Révai jako Ivánek

Sváteční dny trávil Jan Révai s manželkou Danielou, jejich štědrovečerní menu ale bylo netradiční, protože klasiku si dopřáli až u rodičů.



Ján Révai s manželkou Danielou

"Měli jsme thajskou polévku Thom Kha Kai a lososa s červenou řepou," řekla iDNES.cz Daniela Révaiová.

Manželé se teď těší na vítání roku 2009, které stráví v cizině. "Poslední roky jsem utíkal do tepla, je to takové milejší, ale letos jsme se s Danielou domluvili, že si uděláme hezký Silvestr v Paříži," prozradil Révai.