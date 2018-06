VIDEO: Jak se svlékají profesionálky? páčí Kraus návod z modelky

"Fotograf dá pokyn, že jedna bude svlečenější a jde se na věc," líčí průběh profesionálního focení Linda Nývltová, která své tělo odhalila na titulní straně francouzského Vogue. Obálku tehdy musely kvůli jejímu nízkému věku schvalovat francouzské úřady. S modelingem totiž začínala v patnácti.

Zanedbatelné není ani portfolio světových značek, jimiž propůjčila svou tvář. Christian Dior, Helena Rubinstein či Prada mluví za vše. "Fotím hlavně kosmetické kampaně," vysvětlí Krausovi sedmadvacetiletá Slovenka.

"A co je lepší: dělat obličej, nebo tělo? Co je vyšší v hierarchii?" ptá se moderátor s tím, že on sám je modelingem nepoznamenaný, a tak se v tom nevyzná. Podle Lindy žádná hierarchie, pokud jde o focení, neexistuje. A ať se fotí cokoli, má focení jedno společné – délku. "Můj pracovní den na focení trvá většinou 12 hodin," objasní a doplní, že pouhé líčení trvá tři hodiny. "Jak dlouho jste se líčila sem? To jste začala ráno, ne?" popíchne ji vzápětí Jan Kraus.

Nývltová rovněž prozradí, kde by se chtěla jednou zabydlet i to, jak odháněla zástupy nápadníků. "Já jsem si to užívala, mně to lichotilo," netají se a nakonec vysvětlí, že mezi muži dělá selekci a na partnerský vztah má ještě čas.

