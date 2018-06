VIDEO: Ivetu Bartošovou odvezla z jejího domu záchranka

15:02 , aktualizováno 19:14

Do domu Ivety Bartošové v Uhříněvsi přijela v pátek odpoledne záchranka a převezla ji do nemocnice. Okamžitě se objevily spekulace, že se zpěvačka pokusila o sebevraždu. To ale policie nepotvrdila.