VIDEO: Issa obdaroval přítelkyni Koránem a přihlásil ji do SuperStar

"Já jsem soutěž zažil před sedmi lety. A ať si každý říká, co chce, mně to tehdy hrozně pomohlo. Vždycky záleží na člověku, jak to pojme a bere, ale je to velká škola. Pavlína už má hodně zkušeností na to, aby neměla nemoc hvězdnosti, i když je samozřejmě ráda středem pozornosti," prozradil zpěvák Sámer Issa, který denně s talentovanou houslistkou trénuje alespoň dvě hodiny a pomáhá jí s přípravou.

"Učím ji dýchání, přednes, ale většinou jen oprašuji ty věci, které zná Pavlína z vystoupení. Ona je fakt dobrá muzikantka, má to v sobě. Je to něco neuvěřitelného, když vezme housle a spustí klasiku," upřesnil Sámer a nespouštěl oči ze své milé.

Bývalá houslistka skupiny Inflagranti poctivě trénuje a minimálně deset hodin tréninku dodrží každý týden. Na účast v soutěži se těší, ale ještě více se společně nemohou dočkat cesty do Paříže, kde stráví Valentýna.

"U nás se comeback nekonal, protože nebyl žádný rozchod. My jsme lidi, kteří se mají rádi. A není to o tom, že se dneska pohádáme a zítra rozejdeme. Já bez Pavlínky nemůžu být a ona beze mě také ne," prohlásil Issa a Dubná jednoznačně přikývla.

"Času na sebe máme hodně. Chceme být spolu a jsme spolu. Oba máme ohromné množství energie, která se navzájem netříští, ale podporuje. To je skvělé, protože vzájemně se dobíjíme a nemůžeme se dočkat výletu do Paříže, poletíme tam na Valentýna," dodal zpěvák.

Nejkrásnější vánoční dárek si zamilovaný pár daroval již pár dnů před Vánocemi, když bez velkého plánování vyrazil na večeři. "Byla to nádherná večeře na originálním místě a potom jsme navštívili hvězdárnu, bylo to úchvatné. Kromě toho jsme si nadělili mnoho dárečků, ale jsou to soukromé věci, které nemůžeme říct," prozradila se smíchem Dubná a dodala: "My si vlastně dáváme dárky de facto celý rok, nejen na Vánoce."