VIDEO: Indický jogín prý 70 let nejí ani nepije, vědci hledají vysvětlení

Jogín prohlašuje, že přestal jíst a pít, když mu bylo 8 let. V té době se mu prý zjevila bohyně Amba a obdařila ho schopností přežít bez potravy. V nemocnici by měl strávit 15 dnů. Tým vědců a lékařů se pomocí různých testů bude snažit přijít na to, co ho udržuje při životě. Jogín bude monitorován 24 hodin denně kamerami. Jednu má i u sebe, kdyby se chtěl jít projít.

"Mohu říct, že sledujeme zázrak vědy i biologie. Uplynulo už 108 hodin od jeho přijetí do naší nemocnice a po celou tu dobu nic nejedl ani nepil. A nevylučuje ani stolici ani moč. Člověk může žít bez vody až dvanáct dní a po tu dobu my ho budeme monitorovat," řekl neurolog Sudhir Shah.

Jogín má podstoupit mimo jiné magnetickou rezonanci, krevní testy a zkoušky funkce srdce a krevního oběhu. První testy ukázaly, že má mozek jako kdyby mu bylo 25 let a jeho tělo v 82 letech neprokazuje žádné známky únavy. Stále dává přednost chůzi po schodech než by jezdil výtahem.

O jeho rodině se ví málo. Odešel od ní prý v sedmi letech a žil sám v džungli. Vědci si od zázračného poustevníka slibují možnost vyvinout strategie přežití v extrémních podmínkách bez potravy, které nastávají třeba po živelných katastrofách. Pokud se dají jeho schopnosti převést i na jiné lidi, mohlo by to znamenat mimo jiné i průlom v dobývání vesmíru, protože by bylo možné žít dlouhou dobu bez vody.

Výsledky všech testů by měli být zveřejněny zhruba za dva měsíce.