VIDEO: Hýčká si mě, říká Svobodová o vztahu s Marešem

"Večery trávíme různě. Doma, v kině, na večeři, s kamarády... hýčká si mě, takhle mi to stačí," říká někdejší Česká vicemiss, s níž se populární moderátor poprvé pochlubil na zahajovací party letošního filmového festivalu v Karlových Varech.

Svobodová přiznává, že vztah dokáží opečovávat i při pracovním nasazení, které je pro oba víc než hektické. Zatímco Mareš moderuje v rádiu, televizi i na společenských akcích, Svobodová na nich příležitostně předvádí.

Leoš Mareš a Hana Svobodová

Jen minulý týden se ukázala na dvou z nich - na přehlídce Beaty Rajské a poté i na party nově otevřeného klubu v Praze. A co víc, jen ve spodním prádle se producírovala přímo před svou láskou, která se ten večer postavila k mixážnímu pultu.

"Jsem spokojená s Leošem jako takovým, ne Leošem Marešem, který by mě dokázal uživit. Vždycky jsem pracovala a pracovat budu, ať budu s kýmkoliv," dodává mladá kráska.

S Marešovými dětmi se zatím Svobodová nepotkala, vyčkává, až se naskytne vhodná chvíle. "My jsme se už o tom bavili, ale nehrotíme to. Důležité je, aby na to byly připravené děti. Až se tak stane, pak se uvidíme," uzavírá partnerka Leoše Mareše Hana Svobodová.