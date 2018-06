VIDEO: Homosexuálové vyrazili do ulic Buenos Aires

Pochod, který začal na náměstí Plaza de Mayo a pokračoval ke kongresu byl zorganizován několika skupinami aktivistů včetně argentinské homosexuální komunity CHA. Její prezident Cesar Cigliutti přirovnal získání práva sňatků mezi homosexuály ke konci diktátorského režimu generála Franca ve Španělsku. "Pro nás je získání práva na sňatek zlomem jaký se stal ve Španělsku. V kulturním smyslu se bude říkat 'předtím' a 'potom' a to nejen pro naši komunitu, ale pro celou společnost," řekl Cigliutti.

"Dostáváme se k otázce, jestli žijeme ve světském demokratickém státě nebo ne. Musíme se rozhodnout, co jsme, jestli chceme pokračovat v diskriminaci lidí na základě jejich sexuální orientace nebo sexuální identity. To je debata, která by měla být vedena na soudní nebo ústavní úrovni," dodal právní zástupce CHA Pedro Paradiso.

V roce 2008 Argentina zaručila homosexuálům právo zdědit partnerovu penzi pokud zemře.

Argentina je jednou z mála zemí Jižní Ameriky, která podporuje práva gayů, ačkoli v ní žije většina katolíků nehledě na odpor církve k párům stejného pohlaví.

Buenos Aires je prvním městem v Jižní Americe, které povolilo homosexuálním párům uzavírat civilní sňatky v roce 2003.