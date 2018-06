VIDEO: Hokejista Hamrlík dal neslušný návrh: Jandovou chtěl domů za peníze

Fotografie svůdné miss v sexy spodním prádle zarámovaná do výrazného rámu byla hlavním bodem programu Look VIP marina party na Občanské plovárně v Praze, která měla za úkol slavnostně pokřtít nové číslo časopisu pro ženy se Zuzanou Jandovou na titulu. Dražba obrazu se proměnila v souboj majitele cestovní kanceláře a hokejisty, do kterého se na chvíli zapojil i jeden z přítomných novinářů-fotografů. Úspěšně z něj nakonec vyšel známý sportovec Roman Hamrlík. Jeho nabídka 65 tisíc korun byla ten večer nejvyšší.

Zřejmě mu ale nestačila. Před očima veřejnosti i přítele Jandové se zeptal, jestli by s ním domů nemohla jít "živá" kráska. Ta byla jeho návrhem zaskočena, ale poradila si s ním diplomaticky. "Jsem vděčná, že dal pan Hamrlík za můj obraz takový obnos, který teď poputuje na můj Nadační fond Bohemia, ale domů s ním nepůjdu. A neudělala bych to samozřejmě ani v případě, kdyby byl obnos o několik stovek tisíc vyšší," dodala Jandová na otázku spolumoderátora večera Tomáše Fíly.



Dobře sladěná dvojice - Zuzana Jandová a její přítel Tomáš

Jak je jejím zvykem, na party přišla barevně sladěná do černobíla se svým přítelem Tomášem. "To je práce Zuzanky," nechal se slyšet Tomáš. Společně zhlédli módní přehlídku oblečení a plavek, poslechli si vystoupení zpěvačky Victorie a zpěváka Nicelanda, ale hlavně se věnovali své společné kamarádce Kristýně Lebedové, která o víkendu získala titul Miss Tourism Intercontinental a na akci dorazila šťastná a usměvavá v doprovodu svého přítele.