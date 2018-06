VIDEO: Herzigová, Maxová a Němcová ovládly Prahu. Podívejte se

Herzigová se na českém mole objevila po porodu poprvé. Syna George, o kterém mluví jako o Juráškovi a který se narodil loni v červnu, nechala ten večer doma a partnera, italského podnikatele Gregorio Marsiaje, také.



Eva Herzigová

"Přes týden pracuje," vysvětlila. Do Prahy přijela jen na skok právě kvůli Tereze Maxové, s níž jsou velké kamarádky. Před dvaceti lety spolu totiž začínaly v Paříži. Na hezké, i když náročné začátky vzpomínaly v zákulisí spolu s Pavlínou Němcovou.

Čtveřici nejznámějších topmodelek, které se v úterý večer objevily na mole jednoho barrandovského ateliéru, doplnila Karen Mulder. Ta v rámci akce dokonce i zazpívala.



Tereza Maxová



Maxová vzala poprvé na přehlídku svého syna Tobiase, který maminku s nadšením sledoval a přitom se tulil k pohlednému muži. Maxová jeho identitu ovšem neprozradila. "Tobias je přátelský, tulí se ke každému," vyhnula se odpovědi. O "kamarádovi" jejího syna se ale už nějaký čas mluví jako o jejím tajném příteli.



Pavlína Němcová



Kromě Tobiase Maxovou doprovázela maminka stejně jako Evu Herzigovou. Ta se nechala slyšet, že je sice krásné být maminkou a mít život obohacen dítětem, druhé ale ještě zdaleka neplánuje. "Vzpamatovávám se teprve z narození toho prvního," prohlásila s úsměvem Herzigová.



Karen Mulder na přehlídce i zpívala

V Praze se zdrží jen krátce a do rodného Litvínova to tentokrát nestihne. Na návštěvy rodné země prý po narození syna není tolik času. "Častěji teď za mnou létá moje maminka, miluje Juráška a on miluje ji."

Maxová v rámci letošní přehlídky představila nový charitativní projekt nazvaný Teribear. Jedná se o kolekci produktů, které mají ve znaku medvídka pojmenovaného právě po ní. Kdokoli si v obchodech Spar koupí hrneček, tričko, vánoční přání, pero či různé módní doplňky, přispěje na rozvoj náhradní rodinné péče. Začátek projektu byl úspěšný, slavnostní večer totiž vynesl téměř tři a půl milionu korun.