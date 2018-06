VIDEO: Herec van Damme je v Praze, vítala ho Maláčová

Herec měl původně přiletět o pár hodin dříve, v jednu odpoledne byla kvůli němu svolána i tisková konference, let ale nestihl. Cestou na bruselské letiště, odkud zamířil do naší metropole, totiž uvízl v hromadné dopravní nehodě. "Omlouvám se, když jsem jel na letiště, byla na dálnici nehoda. Jsem v pořádku, nic se mi nestalo," řekl po příletu do Prahy (viz článek o zkoušce České Miss, při níž hořel moderátor Libor Bouček).

Van Damme se v sobotu večer stane předsedou poroty šestého ročníku České Miss. Finalistky si zatím prohlédl pouze na internetu, ucelený názor si o nich udělá až během přímého přenosu. "Je těžké udělat si hned o dívce obrázek. Není důležité jen to, jak je krásná, ale i to, jaká vlastně je," uvedl.

V Praze byl van Damme podle svých slov již několikrát. "Je to město s úžasnou kulturou a fantastickými lidmi. Jsem rád, že jsem Prahu navštívil při této výjimečné příležitosti," oceňuje Jean Claude van Damme českou metropoli.

Akční hrdina bude bydlet v luxusním pětihvězdičkovém komorním The Augustine Hotelu nacházejícím se v klidném a poetickém prostředí na pražské Malé straně. Zde je pro něj rezervováno originálně řešené třípatrové apartmá zvané Tower Suite o celkové ploše 63 metrů čtverečních, v němž jsou jednotlivé místnosti spojeny točitým schodištěm.

Bude zde mít dokonalý komfort, například v koupelně se může dívat z vany na televizi. V nejvyšším patře pak slavný herec a mistr bojových umění jistě ocení výhled do všech stran, tedy na celé okolní město a zejména na blízký Pražský hrad.

Finalistky České Miss v luxusním hotelu, ve kterém se ubytuje i herec Jan Claude van Damme

V apartmá ve stylu 30. let minulého století nebude mimo jiné chybět květinová výzdoba a ovoce. A nositel černého pásku v karate si bude moci zatrénovat v tělocvičně hotelu a využít třeba tamní saunu i další zařízení. Vybavení Jean Claudova apartmá ocenila při prohlídce hotelu také dvanáctka finalistek České Miss 2010 (viz reportáž z luxusního hotelu).

Jean Claude van Damme natočil několik desítek filmů, které ho proslavily po celém světě. Herec a mistr v karate získal přezdívku The muscles from Brussels (svaly z Bruselu) a říká se mu také Král Belgičanů.