VIDEO: Hanychová oslavila narozeniny, přišel i její otec

"Táta nikam moc nechodí, moje narozeniny jsou akce, na kterou se po dlouhé době nechal zlákat a já jsem ráda, že je tady," říká Hanychová. Její velká rodina zabrala dva stoly ve V.I.P. zóně, kde bylo víno, pivo a nealko zdarma. Rodiče Agáty, bývalí manželé Jiří Hanych a Veronika Žilková, přitom seděli s dětmi u jednoho stolu. "Žádnou melu nečekejte, já mám se všemi svými bývalými muži pěkný vztah," smála se Žilková.

Ta se také ujala mikrofonu a celou party na Smíchovské pláži moderovala. "Kdo jiný by to měl udělat? Máma mě zná nejlíp," vysvětluje Agáta. "Jen se jí trochu bály holky, co mi šly za modelky. Máma totiž také komentovala přehlídku oblečení, které jsem vybrala ze skříně a přešila ze starých hadrů na luxusní modely. Hlavně Mesarošová se pořád ujišťovala, že ji při tom máma nebude urážet nějakými řečmi."

Přehlídku nazvanou New You šly vedle profesionálních modelek Dominiky Mesarošové či Romany Pavelkové i neprofesionálky jako například moderátorka Eva Decastelo nebo herečka Nikol Štíbrová. Modelem tu byl Pavel Novotný.

Dárkem pro Agátu bylo představení série sexy fotek s názvem Nová Agáta, které nedávno nafotila s fotografem Vratko Barcíkem. Od maminky pak dostala vytoužené stříbrné naušnice a od přítele, motokrosového závodníka Jana Brabce pásek a kabelku od Vuittona. Na žádost o ruku při této příležitosti nečekala.

"Tohle by mi Honza takhle na veřejnosti neudělal. Ani bych to nechtěla. Ale třeba to udělá už brzo, možná za čtrnáct dní," přemítá se smíchem modelka. Vdát se jednou za fajn chlapa, kterým Brabec rozhodně je, bylo také přání mnoha z přítomných hostů včetně její mámy Veroniky Žilkové. "Agátě bych přála hodnýho mužskýho, to jí ale ostatně přeju každý rok," uzavírá herečka.