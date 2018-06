VIDEO: Film s Jolie a Deppem propaguje světelná show jako na orloji

9:17 , aktualizováno 9:17

Takzvaný videomapping znají Češi dobře díky 600. narozeninám pražského orloje. Projekci šitou na míru budově použili v americkém Dallasu k propagaci filmu The Tourist s Angelinou Jolie a Johnnym Deppem v hlavních rolích. Opět se bylo na co dívat a navíc to byl dokonce 4D zážitek.