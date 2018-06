VIDEO: Filipínce baví tančící dopravní policista

Policista, který vlní boky a předvádí uprostřed křižovatky různé taneční kreace, se svým neobvyklým přístupem k práci proslavil. Lidé se na křižovatku jezdí podívat právě na něj a kolemjdoucí ho napodobují.

Tančit se nikdy neučil. Své pohyby zdokonaluje doma, pak je předvádí na silnici. Chce prý chodce a řidiče potěšit a pobavit. Podle Ramira z něj mají radost hlavně chodci, kterým zpříjemňuje čekání na zelenou.

Dopravního policistu dělá Ramiro už 6 let. Denně chodí do práce v 7 ráno a do dvou odpoledne řídí dopravu. Jeho styl už prý začalo kopírovat několik kolegů z Manily.