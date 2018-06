VIDEO: Erotika v Expozituře je drsná i jemná, hercům se netočila snadno

"S hlavními představiteli to bylo při natáčení obtížné. Hanka Vagnerová je plachá dívka. Snažili jsme se z placu všechny vyhnat, což nebyl případ scenáristů Kroupy a Klímy, které jsme vyhodili dveřmi a oni se vrátili oknem, protože chtěli milostné scény za každou cenu sledovat a kontrolovat. Nicméně to pro mě byla příjemná práce a věřím, že si to užili i herci," řekl režisér seriálu Petr Kotek.

Roberta Jaškówa bavily víc akční scény

To se ale režisér mýlí. "Když máte půl centimetru od nosu kameramany, osvětlovače, zvukaře a u sebe zmrzlou kolegyni, tak je to vždy spíš utrpení než požitek. Mnohem víc jsem si užíval bouračky a skákání ze střechy než tohle," řekl herec Robert Jašków a jeho slova potvrdila i herecká partnerka Hana Vagnerová.

"Je to nepříjemné pro všechny. Každý se to snaží profesionálně a hlavně rychle odvést, aby se to nemuselo opakovat," řekla Vagnerová.

Robert Jašków a Hana Vagnerová v seriálu Expozitura

S Jaškówem, s nímž má žhavou erotickou scénu, se spřátelila až během natáčení. "Naštěstí se ty erotické scény točily až ke konci, kdy už jsme byli kamarádi. Ale snažili jsme se to rychle dotočit, než se začneme smát," prozradila herečka.

Jejímu příteli prý natáčení erotických scén s jinými muži nevadí, protože je z branže. Kdyby ale nebyly tak vkusně a jemně pojaté, jako to bylo v Expozituře, Vagnerová by přijetí takové role zvažovala. "Ještě jsem se do takové situace nedostala, ale kdyby to bylo hodně odvážné, zvažovala bych, zda takovou roli vůbec vzít," dodala.