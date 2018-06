VIDEO: Erbová si nechala zvednout prsa, po zhubnutí jí klesla

„Když se poprvé vzbudíte a není to úplně ono, tak to vám tak zlikviduje psychiku. To je neuvěřitelné, když se člověk dostane domů a má něco nevydařeného, co vždycky bylo krásné od přírody,“ zavzpomínala Erbová na první nevydařenou plastiku prsou.

Po 14 měsících od prvního zákroku pak podstoupila kompletní reoperaci prsou. Až poté byla konečně spokojená. Nyní si je ale opět nechala upravit.

„Jdeme dělat stejné věci, co jsme dělali před asi šesti lety. Dá se říct, že po porodu Markuska, kdy jsem i kojila, u mě byl velký pokles váhy. V těhotenství jsem nabrala 22 kilo a 27 jsem zhubla. Pořád nemám takových pět kilo své původní váhy a to udělalo své. V zásadě mám ty prsa pořád krásná, ale jedno má větší pokles než to druhé,“ prozradila modelka.

O plastice Erbová uvažovala delší dobu. Když ale byla loni na sonografickém vyšetření prsou, měla nálezy, které nebyly úplně příznivé k tomu, aby se s prsy něco dělalo.

„Po roce jsem byla opět na vyšetření a výsledky jsem měla velmi příznivé. Paní doktorka mi řekla, že jestli uvažuji o nějaké reoperaci, tak bych měla teď, dokud mám ty výsledky takhle dobré,“ dodala Erbová, které během třetí operace doma hlídal děti manžel Tomáš Řepka.