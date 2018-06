VIDEO: Dvouletý chlapec vykouří 40 cigaret denně

Dvouletý Aldi nemůže kvůli své nadváze běhat. S pohybem bojuje a jeho zdravotní stav se rychle zhoršuje. Cigarety ničí jeho dětský organismus a rodiče tomu ještě pomáhají. Chlapec je na cigaretách zcela závislý a pokud by mu je někdo snad chtěl upřít, jímají ho hrozné záchvaty hněvu, kterých se jeho matka bojí.

"Je úplně závislý. Když nedostane cigaretu, rozčílí se, křičí a bije hlavou o zeď. Říká mi, že je mu špatně a točí se mu hlava," řekla s pláčem šestadvacetiletá matka malého kuřáka Diana.

Rodina, která žije v Sekayu na Sumatře, se závislostí synka nic nedělá, i když by se to vyplatilo. Místní úřady jim dokonce nabídly nové auto, pokud přinutí syna přestat.

Ani to ale jeho třicetiletému otci Mohammedovi, který obchoduje s rybami, nezabrání zásobovat syna nikotinem. Dokonce se mu ani nezdá, že by Aldi nějak strádal. "Podle mě vypadá dost zdravě. Nevidím v tom problém," řekl. Právě on dal svému synovi první cigaretu, když mu bylo 18 měsíců.

V Indonésii není dítě s cigaretou tak neobvyklý úkaz. Země je třetím největším konzumentem tabáku na světě a podle deníku Daily Mail zkusilo cigarety 25 procent dětí mladších 15 let a 3,2 procenta jsou aktivní kuřáci.

Podle statistického úřadu navíc kuřáků mladších devíti let stále přibývá. Seto Mulyadi z indonéské komise na ochranu dětí obviňuje z tohoto stavu agresivní reklamu a rodiče, kteří jsou silní kuřáci.

"Co nejdřív by měl být přijat v této zemi zákon na ochranu dětí a pasivních kuřáků," řekl Mulyadi. Prosazuje zákaz tabákové reklamy, zákaz kouření na veřejnosti a zastrašující obrázky na krabičky. "Dokud nebude zakázána reklama na cigarety, bude tu stále víc dětí, jejichž život bude kouřením ohrožen," myslí si Mulyadi.

Benny Wahyudi z ministerstva průmyslu potvrdil, že vláda zahájila plán na snížení počtu kuřáků v zemi včetně snížení výroby cigaret. "Vláda si je vědoma vlivu kouření na zdraví a snaží se snížit produkci cigaret, zvýšit daně a omezit kuřácké prostory," řekl Wahyudi.

Ministr zdravotnictví Endang Sedyaningsih však dodal, že omezování kouření v Indonésii bude složité, když tabákové společnosti sponzorují v zemi vše od školních stipendií po sportovní události.