VIDEO: Dvakrát jsem uvažoval o sebevraždě, říká Jiří Pomeje

"Uvažoval jsem o ní po vyhlášení konkurzu na mou osobu a před mým prvním rozvodem," přiznává. "Možná nejsem až tak velký srab, ale myslím, že každý, kdo se dostane do nějakých problémů, možná o sebevraždě začne uvažovat. Nicméně přišli lidi, kterým věřím a řekli: Tak jdi skočit a už nás s tím neotravuj. Myslím, že když o ní člověk mluví, tak furt pláče a chce na sebe upoutat pozornost."

V tuto chvíli se celkové dluhy Jiřího Pomejeho, který coby producent přecenil své síly, pohybují kolem 38 milionů korun. Chce je splatit co nejdříve. "Teď je situace, kdy se našlo řešení, takže konečně vidím světlo na konci tunelu, protože už pět a půl roku jsem v této nezáviděníhodné situaci, kterou jsem si zavinil sám svou vlastní důvěrou a udělal některé věci, které bych se snažil už v životě neudělat," sype si popel na hlavu ve zcela otevřené zpovědi.

"Řešení problémů je v otázkách týdnů, možná dvou tří měsíců. Za měsíc bude jasné do kdy, protože to má nějaké právní náležitosti, nicméně jsem rád, že to můj právník Michal Vondráček vzal pevně do rukou a mučí mě. Všechno, co jsem podceňoval, teď tvrdě jedu, je to pro mě otázka života a smrti to dořešit," přiznává.

A jak se mu žije po boku Ivety Bartošové, jejichž manželství před několika týdny prošlo krizí? "Manželství s Ivetou je to nejkrásnější, co mě mohlo v životě potkat," dodává Jiří Pomeje.