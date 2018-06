VIDEO: Dává mi svoje srdce, říká o 19 let mladší přítelkyni Okamura

Je mezi vámi devatenáctiletý věkový rozdíl. Vnímáte jej vůbec?

Tomio: Monika má tatínka, který je lékař. A ten je o devatenáct let starší než její maminka, která je učitelkou na základní škole. Takže stejný věkový rozdíl vidí i u svých rodičů. Za sebe říkám, že mám velmi emancipovanou partnerku. Pevně mě drží pod krkem, ale to já celkem rád, protože všechno musí být odsouhlaseno. Rád poslouchám názory, Monika má skvělé a pevné názory a já si to vždycky užívám.

Monika: Co se všechno nedozvím!? Nicméně rodiče jsou mou velkou inspirací, jejich vztah je vynikající, takže devatenáct let pro mě nečiní žádný problém.

Jaký je Tomio partner?

Monika: On se bude zase divit, ale je nesmírně galantní, pozorný, dokonalý partner. Na cokoliv si vzpomenu, to mi splní. Jsem s ním nesmírně šťastná.

Přítelkyně Tomia Okamury Monika Talašová

Jste opravdu tak galantní?

Tomio: Považuji za přirozené, že nosím kabelku, že vždycky otvírám dveře do auta, otvírám dveře, když někam jdeme, přisouvám židli, sundavám kabát. Vůbec mi to nedělá problém, protože si myslím, že si to ženy zaslouží. Ta moje nejvíc, protože se to pak vrátí v dobrém. Žena pak dává něco navíc, co se nedá nikdy koupit, a dává svoje srdce. To je to, co já hledám a co je skvělé.

Moniko, váš partner usiloval o post hlavy státu. Umíte si sama sebe čistě hypoteticky představit v roli první dámy?

Monika: Těžko říci. Vůbec nemáme ujasněno, jestli bych se první dámou v případě partnerova zvolení vůbec stala, neboť jsme pouze přítel-přítelkyně, nejsme sezdaní, tudíž není jasné, jak by to bylo. A navíc mám před sebou další tři roky studia, kterým se hodlám věnovat naplno.



Tomio, požádal byste Moniku o ruku?

Tomio: To, co můžu říct, je to, že Moniku miluju a doufám, že se mnou bude po celý život. Vztah s Monikou je skutečně pestrý a zábavný právě proto, že má samostatné názory. Nemám rád takové ty "přikyvovačky" a domácí puťky, které všechno odsouhlasí. Monika spoléhá sama na sebe, na svůj příjem, což je také skvělé, a o to víc se pak musím snažit. Vím, že kdybych zlobil, tak Monika odejde. Tím mi už taky několikrát úsměvně pohrozila. A když se tak na tebe dívám, úžasně ti to sluší.