VIDEO: Drupi si to rozházel u Absolonové, zpíval ale zadarmo

Svá slova nemyslela zase tak vážně, je ovšem pravda, že z pódia legendární Lucerny se po svém výstupu vrátila pěkně rozohněná. Drupi totiž Absolonovou pozdržel na pódiu i ve chvíli, kdy se rozhodl pro přídavek.

"Stála jsem tam jak solný sloup a nevěděla, co dělat, byl to trapný okamžik," zlobila se trochu zpěvačka.



Michal David zahrál a zazpíval s Ivetou Pomeje Bartošovou

Slavný italský zpěvák Drupi přijal pozvání Michala Davida na jeho dva koncerty v pražské Lucerně. Zazpíval z kamarádství s českým zpěvákem zadarmo, ten ale platil jeho letenky i pobyt v luxusním hotelu Ambassador Zlatá husa. Vyplatilo se mu to. I díky jednašedesátiletému Drupimu Lucerna praskala ve švech a český zpěvák byl spokojený. Velkou zásluhu na vyprodaných koncertech měl ale především on sám.



Hlavní hvězdou večera byl Drupi

"To nechápu. Vážně mě chcete ještě poslouchat?" zeptal se rozvášněného davu. Křik, pískot a skandování publika, mezi nímž byli hlavně mladí lidé, mu byly jasnou odpovědí. Davidovi, který se publiku představil u klavíru postaveném uprostřed sálu, vydatně pomáhali i jeho hosté, střídající se na hlavním pódiu. Vedle Absolonové a Drupiho to byla také Iveta Bartošová, která zazpívala poprvé premiérově naživo ústřední píseň z připravovaného muzikálu Mona Lisa Fénix a měla pořádnou trému.



Michal David a jeho CD

Všichni se stali kmotry nového CD Michala Davida s názvem Disco a přihlíželi slavnostnímu předání platinových desek. Jednu předali zástupci Sony BMG Michalu Davidovi za desku Love songs, druhou Drupimu za přínos na další oceněnou desku skupiny Damichi.



Leoš Mareš přišel s manželkou Monikou a její sestrou Lucií

V publiku se dobře bavil Leoš Mareš s manželkou Monikou a její sestrou Lucií nebo fotbalista Vladimír Šmicer. Těžko říct, jestli teď pošlou Davidovi hlas do Českého slavíka, nebo to stihli již během koncertu. Na plátně se totiž občas objevily údaje potřebné pro zaslání hlasu známému zpěvákovi. Ten se za tuto vsuvku sice omlouval, prý to byl nápad vydavatelství, každopádně by o slušné umístění v prestižní anketě moc stál. "Stačilo by mi být v první desítce," nechal se slyšet David.